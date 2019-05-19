أمن الطرق يحذر: هدِّئوا السرعة في نجران

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أمن الطرق يحذر: هدِّئوا السرعة في نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
وجه أمن الطرق تنبيهًا إلى مستخدمي الطرق بمنطقة نجران بشأن عواصف رعدية وأمطار.
وقال أمن الطرق: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من عواصف رعدية وأمطار متفرقة ورياح قوية تحد من مدى الرؤية.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية وجريان السيول، تشمل نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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