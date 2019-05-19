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6 خطوات للإقلاع عن التدخين في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت وزارة الصحة 6 خطوات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان.
وأوضحت الصحة أنه أولًا يجب اتخاذ القرار بداية من اليوم، ثم تحديد موعد آخر سيجارة، وبعدها استشارة الطبيب عن خطة الإقلاع.
وشددت الصحة على ضرورة ممارسة الرياضة لتخفيف الضغوط، ثم تجديد الحياة وبدء عادة صحية، مع توقع وجود تحديات، ولكن يجب الاستمرار وعدم اليأس.
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