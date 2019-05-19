أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على حفر الباطن

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

هطلت بعد مغرب اليوم السبت، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة حفر الباطن وضواحيها، أدت إلى امتلاء الشوارع بالمياه.

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من جهته، استنفرت الجهات الأمنية على الطرق الداخلية والسريعة بعد الأحوال الجوية السيئة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تستمر حتى الثانية من فجر يوم الأحد.