الان تتابع عاجل.. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي بحثا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمنها واستقرارها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي بحثا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمنها واستقرارها | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي بحثا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمنها واستقرارها report this ad

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