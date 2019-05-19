طقس الأحد: أمطار ورياح على هذه المناطق

جدة - عمرو شويل تستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على عدد من مناطق المملكة اليوم الأحد، وفقا لبيان لهيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة،

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم, حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية)، وكذلك منطقة مكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.