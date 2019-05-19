قطاع الإيواء السياحي تحت مجهر الرقابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل المدني أمس عددا من دور الإيواء السياحي للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة في تلك المواقع ومدى تطبيق الأنظمة الخاصة بالهيئة في قطاع الإيواء وفق معايير التصنيف.

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وأوضح المدني أن هذه الجولة تأتي ضمن الخطة التشغيلية التي تنفذها الهيئة خلال فترة الإجازة المدرسية التي جاءت متزامنة مع رمضان.

وبين أن الجولات الميدانية أسفرت عن تسجيل عدد من الملاحظات في قطاع الإيواء السياحي وتعاملت الهيئة وفق الأنظمة واللوائح بهدف تلافي الملاحظات الواردة من خلال التقارير الرقابية، وكذلك الهاتف السياحي لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء.

وأشار المدني إلى أن العقوبات والمخالفات تهدف إلى ضمان جودة خدمات مرافق الإيواء السياحي المقدمة للنزلاء، إضافة إلى الارتقاء بصناعة السياحة بالمنطقة، والتأكد من مزاولة النشاط بكفاءة عالية، داعيا إلى التواصل مع قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالهيئة في حال رصد أي ملاحظات أو شكاوى على مستوى الخدمات المقدمة بمرافق الإيواء السياحي.