قبول خريجي التقنية بتجسير جامعة الطائف اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف
أعلنت جامعة الطائف بدء استقبال طلبات القبول لخريجي الكليات التقنية على برنامج التجسير بالجامعة، في ستة تخصصات هندسية وإدارية وفنية، ابتداء من اليوم، حتى السبت المقبل.
وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات القبول سيبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا، عن طريق موقع الجامعة الالكتروني بالدخول إلى أيقونة (قبول - تجسير).
وبينت أن التخصصات المتاحة للتجسير بالجامعة تشمل التقنية الكهربائية (الهندسة الكهربائية)، تقنية شبكات الحاسب (هندسة الحاسب)، المحاسبة، التسويق، إدارة مكتبية (إدارة)، وتقنية الخياطة وإنتاج الملابس (تصميم الأزياء والنسيج).
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