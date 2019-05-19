العراق يوقف رحلاته لسوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دمشق أعلنت وزارة النقل السورية أمس تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية إلى مطار دمشق الدولي بناء على قرار تلقته من الجانب العراقي. وقال مصدر في وزارة النقل للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» إن شركة الخطوط الجوية العراقية «أبلغتنا أنها قررت تأجيل رحلة الطائرتين اللتين كان من المقرر وصولهما أمس لاستكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني السوري».



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