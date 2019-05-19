البحرين تحذر من السفر لإيران والعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ المنامة

أهابت وزارة خارجية البحرين بالمواطنين عدم السفر إلى كل من إيران والعراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، وشددت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين أمس على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

ودعت الوزارة كل المواطنين الموجودين في الجمهورية الإيرانية، وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم. وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج أخيرا عقب الاعتداء على 4 سفن تجارية قبالة مياه دولة الإمارات العربية المتحدة ومنشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، مما دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها فى المنطقة.