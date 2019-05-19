السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ القاهرة أحبطت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة مطروح أمس محاولة تسلل 21 شخصا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي. وأوضحت التحريات الأولية أن المتسللين حاولوا العبور إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم الحدودية، فقامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة المختصة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21 مهربا في قبضة الشرطة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.