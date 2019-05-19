مقتل شخصين في هجوم على حقل نفط ليبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طرابلس قتل شخصان في هجوم مسلح شنته مجموعة يرجح أنها تنتمي إلى تنظيم داعش على حقل (زلة) النفطي جنوب مدينة أجدابيا الليبية. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية «إن المهاجمين اشتبكوا مع جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لقوات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالقرب من البوابة الجنوبية لمدينة زلة واقتحموا حقل زلة التابع لشركة زويتينة النفطية واعتقلوا عددا من موظفي الشركة وبعض الحراس».



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