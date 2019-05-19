تطوير نهج جديد لعلاج السرطان والأمراض النوعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة طور أحد علماء مدينة الأمل وزملاؤه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا منهجا سهل الاستخدام لإنشاء العلاجات الدوائية، وهو علاج مدمج بالتشخيص يستهدف الأورام والأمراض النوعية وفقا لموقع Medical Life Science News . ومفتاح العملية هو طريقة جديدة لإعداد جزيئات نانوية مخترقة للخلايا تسمى «الجسيمات النانوية»، حيث تصمم علاجات لفرد معين على حسب التشخيص والمرض. وذكر تيرمني أستاذ في الطب الجزئي في مدينة الأمل أن هذه الدراسة واحد من مشروعات البحوث المستمرة التي تهدف إلى نقل حقل من الطب التقليدي إلى الطب الدقيق. وأضاف تيرميني أنه من خلال القوة العقلية التعاونية تمكن الفريق من خلق شيء له إمكانات العلاج الكيميائي، لكن يمكن أن يؤدي إلى تقصير مدة العلاج وتقليل الآثار الجانبية المخيفة التي يخشاها كثيرون من مرضى السرطان.



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