20 ألف مستفيد يوميا من النقل الترددي بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل إيناس المخلفي - المدينة المنورة

نقلت حافلات النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي 181,280 مستفيدا، بواقع 20 ألف مستفيد يوميا خلال العشرة الأوائل من رمضان الحالي، وفقا لإحصائية صادرة عن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة حول أعداد المستفيدين من خدمة الحافلات، حيث احتلت محطة الاستاذ الرياضي العدد الأكبر بواقع 45,602 مستفيد، فيما جاءت محطة المطار في المركز الأخير من حيث عدد المستفيدين، والذين تجاوز عددهم 2000 شخص.

وخصصت الهيئة بالتعاون مع الشركة المشغلة 100 حافلة للنقل العام من وإلى المسجد النبوي عبر 9 محطات خارجية رئيسة داخل أحياء المدينة تنقل المستفيدين إلى 9 محطات داخلية موزعة على الجهات الأربع في المنطقة المركزية.

فيما يعمل على تشغيل وإدارة تلك المحطات 300 متطوع ومتطوعة اختارتهم الهيئة لهذه المهمة تحت إشراف مباشر من إدارة النقل لديها، حيث تبدأ الحافلات عملها من الثالثة عصرا وحتى منتصف الليل عدا الجمعة، حيث تبدأ من الـ11 صباحا عبر أربع محطات رئيسة حددتها الشركة المشغلة مسبقا، وخصص نوعان من بطاقات التذاكر الالكترونية الأولى بقيمة 10 ريالات ويمكن شحنها حتى مبلغ 35 ريالا، والثانية بـ15 ريالا ويمكن شحنها حتى 100 ريال فأكثر، إضافة إلى تطبيق حافلات المدينة، والذي يمكن من خلاله معرفة مسارات المحطات ومواعيد الحافلات ودفع تذكرة الحافلة وإعادة شحن التذكرة الالكترونية عبر مدى إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإنه سيجري زيادة عدد الحافلات خلال العشر الأواخر وتخصيص طريق محدد لبعض المسارات لسرعة نقل المستفيد، حيث يتوقع أن تنخفض مدة الرحلة بعد تخصيص الطريق من 20 دقيقة إلى 7 دقائق، فيما ستكون هناك خطة تشغيل خاصة بالعشر الأواخر ويوم العيد.

إحصائية رحلات النقل الترددي:

موقف الاستاد الرياضي: 45,602 مستفيد

موقف الخالدية: 29,800 مستفيد

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موقف سيد الشهداء: 29,250 مستفيدا

موقف الأزهري: 26,785 مستفيدا

موقف العالية مول: 16,032مستفيدا

موقف الهجرة: 13,099 مستفيدا

موقف شظاة (جوار الراشد مول): 9,297 مستفيدا

موقف الدعيثة: 8,419 مستفيدا

موقف المطار: 2,993 مستفيدا

الإجمالي: 181,280 مستفيدا