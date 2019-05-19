مائدة إفطار جماعية لأبناء الشهداء بالحرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

شارك 150 من أبناء وبنات وأمهات وزوجات الشهداء، بموائد إفطار جماعية بساحات الحرم المكي الشريف أمس الأول.

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وجاء ذلك بحضور قائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء سعيد القرني وعدد من رجال الأمن وبمشاركة مشايخ وأئمة وممثلين عن رئاسة الحرمين الشريفين.

من جانب آخر استقبلت الوكيل المساعد للشؤون النسائية لرئاسة الحرمين الشريفين الدكتورة فاطمة الرشود، أمهات وزوجات أبناء شهداء الواجب في المسجد الحرام. وأكدت أن هذا الاهتمام بأبناء شهداء الواجب وذويهم يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأسر الشهداء.

من جهتها أكدت رئيسة اللجنة العليا للقافلة الأميرة هند بنت عبدالرحمن أن المبادرة الوطنية تحتفي بأسر وأبناء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذين قدموا أرواحهم لنصرة دين الله، وللحفاظ على أرض هذه البلاد الطاهرة وأمنها واستقرارها.