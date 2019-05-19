السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض جددت وزارة العدل تأكيدها للمتقدمين على وظائفها المعلنة أخيرا على المرتبة السادسة للرجال والنساء بضرورة اجتيازهم اختبار القدرة المعرفية الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم «قياس». وأشارت إلى أن التسجيل للاختبار سيبدأ اليوم، ويستمر أسبوع.



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كانت هذه تفاصيل خبر العدل تؤكد أهمية التسجيل في اختبار قياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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