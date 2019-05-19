، "العمل": رصدنا الوافد المسؤول عن مكافأة "الريال".. وكشفنا مخالفات أخرى ،

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أعلنت وزارة العمل أنها رصدت الوافد المسؤول في إحدى شركات التجزئة، الذي قام بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات، وتوجيههن بنظافة موقع العمل، وذلك بعدما تم تداوله عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة إنها قامت برصد الحالة، وأخذ أقوال الموظفات، والتحقيق مع مسؤولي المنشأة. وقد اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملين لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم، وسوف توقع الوزارة العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.
كما أهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة.
"العمل": رصدنا الوافد المسؤول عن مكافأة "الريال".. وكشفنا مخالفات أخرىفهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-19
أعلنت وزارة العمل أنها رصدت الوافد المسؤول في إحدى شركات التجزئة، الذي قام بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات، وتوجيههن بنظافة موقع العمل، وذلك بعدما تم تداوله عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة إنها قامت برصد الحالة، وأخذ أقوال الموظفات، والتحقيق مع مسؤولي المنشأة. وقد اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملين لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم، وسوف توقع الوزارة العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.
كما أهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
12:16 AM
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
12:46 AM
إثر الفيديو المتداوَل الذي وثَّقته موظفتان سعوديتان
أعلنت وزارة العمل أنها رصدت الوافد المسؤول في إحدى شركات التجزئة، الذي قام بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات، وتوجيههن بنظافة موقع العمل، وذلك بعدما تم تداوله عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة إنها قامت برصد الحالة، وأخذ أقوال الموظفات، والتحقيق مع مسؤولي المنشأة. وقد اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملين لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم، وسوف توقع الوزارة العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.
كما أهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة.
، "العمل": رصدنا الوافد المسؤول عن مكافأة "الريال".. وكشفنا مخالفات أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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