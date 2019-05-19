محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "الحارثي" وثَّقت تراكمها بالجبال والأراضي الزراعية اكتست أراضي محافظة "ميسان" التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالبياض؛ وذلك إثر موجة الأمطار المصحوبة بالبَرَد التي هطلت على المحافظة؛ لتتحول أراضيها وجبالها إلى لوحات جمالية بيضاء. ووثَّقت عدسة المصوِّر فائز الحارثي اليوم السبت تراكم حبات البَرَد على الجبال ومسطحات الأراضي الزراعية. بالفيديو.. حبات البَرَد تحوِّل "ميسان" إلى أرض بيضاء سويد الحارثي الخليج 365 2019-05-19 اكتست أراضي محافظة "ميسان" التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالبياض؛ وذلك إثر موجة الأمطار المصحوبة بالبَرَد التي هطلت على المحافظة؛ لتتحول أراضيها وجبالها إلى لوحات جمالية بيضاء. ووثَّقت عدسة المصوِّر فائز الحارثي اليوم السبت تراكم حبات البَرَد على الجبال ومسطحات الأراضي الزراعية. Advertisements 19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440 12:02 AM عدسة "الحارثي" وثَّقت تراكمها بالجبال والأراضي الزراعية عدسة "الحارثي" وثَّقت تراكمها بالجبال والأراضي الزراعية اكتست أراضي محافظة "ميسان" التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالبياض؛ وذلك إثر موجة الأمطار المصحوبة بالبَرَد التي هطلت على المحافظة؛ لتتحول أراضيها وجبالها إلى لوحات جمالية بيضاء. ووثَّقت عدسة المصوِّر فائز الحارثي اليوم السبت تراكم حبات البَرَد على الجبال ومسطحات الأراضي الزراعية. ، بالفيديو.. حبات البَرَد تحوِّل "ميسان" إلى أرض بيضاء ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حبات البَرَد تحوِّل "ميسان" إلى أرض بيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.