، 189 عينة تم فحصها بمختبر أمانة الجوف في الأسبوع الثاني من رمضان ،

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يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف جولاته لأخذ عينات من أسواق الخضار واللحوم؛ وذلك للتأكد من سلامتها، وتطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين، وذلك عبر المختبر المتنقل والثابت ضمن حملة الرقابة البلدية.
وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك تم فحص (١٨٩) عينه عبر بـ (١٦) جولة رقابية، أسفرت عن الكشف عن وجود (٩) عينات غير سليمة.
ويأتي ذلك من خلال إجراء عدد من أنواع الفحوصات، منها فحص ميكروبي، وفحص مبدئي للمبيدات، وكشف الزيوت. وقد نتج من ذلك مخالفة (٤) منشآت غذائية مخالفة.
وأكد أمين منطقة الجوف، المهندس درويش الغامدي، مواصلة وتكثيف هذه الجولات الرقابية للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات حرصًا على سلامة الجميع.. داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرونها على رقم البلاغات 940 على مدار الساعة.
189 عينة تم فحصها بمختبر أمانة الجوف في الأسبوع الثاني من رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-18
يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف جولاته لأخذ عينات من أسواق الخضار واللحوم؛ وذلك للتأكد من سلامتها، وتطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين، وذلك عبر المختبر المتنقل والثابت ضمن حملة الرقابة البلدية.
وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك تم فحص (١٨٩) عينه عبر بـ (١٦) جولة رقابية، أسفرت عن الكشف عن وجود (٩) عينات غير سليمة.
ويأتي ذلك من خلال إجراء عدد من أنواع الفحوصات، منها فحص ميكروبي، وفحص مبدئي للمبيدات، وكشف الزيوت. وقد نتج من ذلك مخالفة (٤) منشآت غذائية مخالفة.
وأكد أمين منطقة الجوف، المهندس درويش الغامدي، مواصلة وتكثيف هذه الجولات الرقابية للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات حرصًا على سلامة الجميع.. داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرونها على رقم البلاغات 940 على مدار الساعة.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
11:58 PM
ضمن حملة الرقابة البلدية.. للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات
يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف جولاته لأخذ عينات من أسواق الخضار واللحوم؛ وذلك للتأكد من سلامتها، وتطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين، وذلك عبر المختبر المتنقل والثابت ضمن حملة الرقابة البلدية.
وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك تم فحص (١٨٩) عينه عبر بـ (١٦) جولة رقابية، أسفرت عن الكشف عن وجود (٩) عينات غير سليمة.
ويأتي ذلك من خلال إجراء عدد من أنواع الفحوصات، منها فحص ميكروبي، وفحص مبدئي للمبيدات، وكشف الزيوت. وقد نتج من ذلك مخالفة (٤) منشآت غذائية مخالفة.
وأكد أمين منطقة الجوف، المهندس درويش الغامدي، مواصلة وتكثيف هذه الجولات الرقابية للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات حرصًا على سلامة الجميع.. داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرونها على رقم البلاغات 940 على مدار الساعة.
، 189 عينة تم فحصها بمختبر أمانة الجوف في الأسبوع الثاني من رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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