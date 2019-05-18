انت الان تتابع تفاصيل خبر السلطات السعودية تُحيل ممثلاً كوميدياً للتحقيق لاستهزائه بسياسة بلاده والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 مساءً - أحالت وزارة الإعلام السعودية، اليوم السبت، الممثل الكوميدي أسامة سالمين إلى لجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه على خلفية انتقاده لسياسة بلاده فيما يخص حرب اليمن وحصار قطر والأزمة السياسية مع المغرب.

وأعاد سعوديون تداول فقرة كوميدية تعود إلى ما قبل أكثر من عامين للشاب سالمين، مقدم برنامج "ستاند آب كوميدي"، اعتبروا أنه "يسخر ويستهزئ" فيها من المجتمع السعودي والسياسة السعودية تجاه دولة قطر وبعض البلدان الأخرى.

وألمح حينها إلى أن المواطن السعودي أصبح لا يستطيع الذهاب إلى السياحة إلى الخارج، وقال: "إحنا اليمنا (داخل بلدنا) ما استحملونا (لم يتحملونا).. وبرة (بالخارج) نحن زعلنا (خاصمنا) قطر ومصر والبحرين والمغرب وتركيا".

كما اعتبر المغردون أن السالمين استهزأ بطريقة غير مباشرة بجنود بلاده على الحد الجنوبي، حينما قال في إحدى فقراتها: "كان في زمان هتلر تشارلي تشابلن هو الترفيه.. يعني والله نحن كويسين نرفه عن الناس في الحرب.. واحد يده مقطوعة خليه يجي يضحك ويصفق بيد واحدة". وتلفظ بألفاظ عنصرية على غرار سؤاله: "أنت من وين من الطائف النشمي لو من الرياض".

وأثناء تداول خبر مقتل السفير الروسي في أنقرة في ديسمبر عام 2016 انتقد السالمين المغردين في بلاده على خلفية تناولهم الموضوع بطريقة بعيدة عن الحيادية، حينما قالوا "إن العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة"، ليرد عليهم بالقول: "يجب أن نتهيأ ونعد العدة لهذه الحرب.. نقاتلهم بالضحك؟.. سلاحنا الكوميديا.. أم ندخل الساحة مبتسمين؟.. أم نرابط في هيئة الترفيه؟.. ترفيه ترفيه ترفيه".

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وأعاد جندي سعودي يدعى عامر الرميح المقطع المصور مجدداً عبر تويتر، وعبر عن أسفه إزاء إحدى الفقرة قائلاً: "للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين في الحد الجنوبي، وبالتحديد نحنُ من فقدنا أحد أطرافنا دفاعاً عن الدين ثم الوطن مثالاً للسخرية والكوميديا عند البعض مثل أسامة سالمين.. ظفر واحد فقدناه في الحد يسوا ألف من أشكالك".

وانتشر المقطع مجدداً بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما "تويتر" وحصد مئات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات، الأمر الذي دعا مغردين إلى مطالبة السلطات الرسمية "بفتح تحقيق موسع مع الكوميدي".

وعلى إثر ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الإعلام: إن "الوزارة تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعاً وبدورهم العظيم".

واعتبرت الصحافة السعودية أن "المقطع، وإن كان قبل أكثر من عامين، لكنه حمل إساءات صريحة لسياسة المملكة تجاه عدد من الدول المعادية، فضلاً عن تهكّمه على أبطالنا في الحد الجنوبي".

جدير بالذكر أن الكوميديان أسامة سالمين أغلق حسابه على "تويتر" بعد الهجوم عليه حينها من قبل مغردين وناشطين، في حين ذكر مقربون منه أنه أغلق الحساب بسبب التعليقات غير الأخلاقية والبعيدة عن المهنية على برنامجه.

ودعا بعض المغردين السلطات الحكومية إلى زيادة مراقبة المحتوى المطروح للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر ويوتيوب، وقالوا إن الكثير من البرامج تتضمن عبارات خادشة للحياء وغير لائقة وتتهجم على سياسة البلاد الداخلية والخارجية، بحسب تعبيرهم.