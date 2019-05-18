سكني يقيم معرضًا لتقديم خدماته للعاملين في منظومة القطاع المالي

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

تنظم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع وزارة المالية غدًا، معرض “سكني” ” للعاملين في منظومة القطاع المالي ولمدة 4 أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2019م , وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات .

ويتضمن المعرض عروضًا خاصة وورش عمل توعوية وتثقيفية لمنسوبي المالية، والعاملين في الجهات ذات العلاقة بالقطاع، بمشاركة أكثر من 14 جهة تمويلية من البنوك وشركات القطاع الخاص.

ويهدف معرض “سكني” الذي يحط رحاله في “المالية” إلى خدمة المستفيدين، ورفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية بالشراكة مع البنوك وشركات القطاع الخاص لتسهيل رحلة المستفيد نحو امتلاك المسكن الملائم.

ويقدم المعرض خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة المالية، تشمل المستفيدين المدرجين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كما سيتم على هامش المعرض توقيع اتفاقية بين وزارة المالية وبرنامج “سكني” تتضمن التنسيق بين الطرفين لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ودعمًا كاملًا للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال وكذلك الرسوم الإدارية لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ويهدف البرنامج من خلالها إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية للاستفادة وتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها.

يشار إلى أن الشراكة بين وزارة المالية وبرنامج “سكني” تعد الثالثة من نوعها، حيث قام البرنامج بتوقيع اتفاقية مماثلة مع وزارتي الصحة والخدمة المدنية مؤخراً، ويقدم “سكني” 6 خيارات سكنية وتمويلية لمستفيدي “المالية”، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.