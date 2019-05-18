معاقبة منشأة وزعت مبالغ مالية على موظفات لتنظيف موقع العمل!

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مقطع فيديو متداول يبين توزيع وافد في إحدى شركات التجزئة، مبالغ نقدية على الموظفات وتوجيههن بنظافة موقع العمل.

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وأوضحت العمل أنها رصدت الحالة وأخذت أقوال الموظفات، وتم التحقيق مع مسؤولي المنشأة، حيث اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملون لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم.

وأكدت العمل أنه سوف توقع العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.

وأهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات، وذلك عن طريق تطبيق معًا للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة.