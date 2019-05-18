4 خطوات تُعيد الإبصار إلى 247 مريضًا في القصيم

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - القصيم

أربع خطوات، هي البداية التي خضع لها مرضى العيون على قوائم الانتظار بمنطقة القصيم، لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الماء الأبيض، ضمن البرنامج التعاوني بين التجمع الصحي بالمنطقة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، لمبادرة إبصار صائم التي أسهمت في إجراء 247 عملية جراحية.

وحرصت إدارة التجمع الصحي بالقصيم على تحقيق أهداف تلك المبادرة التي تمت على مرحلتين يومي الجمعة والسبت للأسبوع الماضي وانتهت المرحلة الثانية اليوم السبت، بعد أن خصصت إدارة التجمع ثلاثة مستشفيات لإجراء العمليات الجراحية وهي مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى بريدة المركزي ومستشفى الملك سعود بعنيزة، بالإضافة إلى توفير كافة احتياجات الفريق الطبي.

Advertisements

وكانت الخطوة الأولى هي التواصل مع مرضى العيون بقوائم الانتظار بالقصيم، وهي خطوة تسبق دخولهم للمستشفى، وثانيًا إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية، ليتم في المرحلة الثالثة صدور القرار الطبي بتنويم المريض بقسم جراحة اليوم الواحد، والخطوة الأخيرة إجراء العملية الجراحية، وقد تكللت جميع العمليات بالنجاح.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم، الدكتور سلطان بن سعود الشايع، عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي والفريق الطبي المشارك على تفاعلهم والنتائج الإيجابية لمبادرة إبصار صائم التي أسهمت في تقليل قوائم الانتظار في مرحلتيها الأولى والثانية، وكان دافعًا لدعم وتعزيز البرنامج من خلال زيادة عدد المستشفيات التي يتم إجراء العمليات الجراحية بها، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن التجمع الصحي بالمنطقة سيسعى إلى تفعيل الشراكات والبرامج التعاونية مع المستشفيات التخصصية والمرجعية، التي تكفل تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم، واستقطاب الكفاءات الطبية، التي تسهم في رفع أداء الخدمات الطبية، وتعزز من جهود التجمع الصحي بالمنطقة.