تدخل جراحي سريع ينقذ شابًّا من بتر يده في حفر الباطن

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تدخل جراحي سريع ينقذ شابًّا من بتر يده في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنقاذ الطرف العلوي لمريض يبلغ من العمر 17 عامًا، أصيب بإصابة بليغة جراء حادث مروري نتج عنها قطع في الشريان والعصب الأنسي، مع فقدان الجلد والأنسجة العضلية من الناحية الأمامية لليد اليسرى.
وأصلح الكادر الطبي المختص بجراحة العظام، بشكل جراحي الأوردة والشرايين كما نفذ عملية ترقيع جلدي للأنسجة المفقودة عن طريق تركيب شريحة جلدية تم أخذها من الناحية اليسرى لجذع المريض، حيث تم تثبيت اليد في الناحية اليسرى من الجذع لمدة 3 أسابيع حتى يحدث الالتئام التام، ثم تم فصل اليد بعد قبول مكان الجرح للشريحة الجلدية.
وتكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض غرفة العمليات ونقل للجناح مع استقرار حالته.
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