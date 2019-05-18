بالصور.. مدني الباحة يباشر 25 حادثاً خلال الأمطار

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم محافظات ومراكز الباحة، باشر خلالها مدني الباحة 25 حادثاً تنوعت بين احتجاز مركبات وأشخاص ومداهمة الأمطار لعدد من البيوت.

وصرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، “بشائر الخير والبركه هطول أمطار من متوسطة إلى غزيره على منطقة الباحة قطاع السراه لهذا اليوم السبت الموافق 13/9/1440 وشملت كل من السويسية معشوقة رغدان بني ضبيان الباحة جرب بلجرشي بالشهم قرن ظبي بيده القرى بني سار بني حسن نخال المخواه شطيبة المندق دوس برحرح بني فروة”.

ووجه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه اللواء علي بن خضران المنتشري بتسيير عدد من فرق التدخل السريع المجهزة للانقاذ لمتابعة الحالة المطرية في جميع المنطقة ومحافظاتها المشمولة بالنتنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع التأكيد على ضباط السلامة بمتابعة التمديدات الكهربائية داخل المنتزهات والغابات ورفع تقرير يومي وبصفهة عاجلة بما يتم ملاحظته وتمرير أي خطورة حالة للجهات ذات العلاقه والعمل على معالجتها، وقد ثمن اللواء المنتشري لجميع الجهات تعاونها وتجاوبها في مباشرة أضرار الحالة المطرية بالمنطقة.

وأردف: “وقد سالت كلا من وادي القاع – ليف الجرمل- ماطر- بيده- قوب -هوران- مشنيه الحبارى- رسبا -ضرك- تربه”، وقال: “تمت مباشرة 25 حادث دون حدوث أي خسائر في الأرواح ولله الحمد في كلاً من محافظة بلجرشي محافظة العقيق محافظة القرى محافظة المندق ومدينة الباحة (احتجاز أشخاص داخل سيل – احتجاز مركبات – مداهمة سيول لمنازل- انقطاع وتساقط صخور في الطرق انقطاع في التيار الكهربائي).

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وقيما يخص السدود، قال: “ارتفاع منسوب المياه وتعدى المفيض في كلاً من سد الملد وسد وادي جرب وتم التنسيق مع الزراعة حيال فتح 3بوابات لسد وادي الملد لتخفيف المياه ولمدة 3 أيام، متابعة سد مدهاس حيث بقي على المفيض متر واحد فقط سد الجنابين مترين ونص فقط سد وادي الصدر 4 متر تقريباً، وماتزال جميع فرق الإاشراف الوقائي والفرق الاستباقية في مهامها حيال مسح المنطقة والمحافظات ومتابعة الحالة المطرية ومباشرة مايقع من حوادث بأسرع وقت ممكن”.

وذكر بن دايس: “جميع العقاب سالكة ومحل اهتمام ومتابعة دوريات السلامة”.