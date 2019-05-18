بالصور.. وفاة و6 إصابات في حوادث متفرقة بالباحة

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

باشرت فرق الهلال الأحمر عددا من الحوادث المروية مساء اليوم نتج عنها وفاة و6 إصابات في عدد من الحوادث المتفرقة.

وفي التفاصيل التي أوردها عماد بن منسي الزهراني المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة، أنه ورد بلاغ في تمام الساعه 12:32 ظهر اليوم عن حادث تصادم في جرب طريق الجعبه وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود إصابتين إحداهما خطرة تم التعامل معها وبعد ذلك تم نقلها والإصابة الأخرى نقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني لمستشفى العقيق.

وأردف: “وقع حادث تصادم وقع عند الساعة 17:31 مساء اليوم في المخواه بعد الخوانق بتجاه نمره وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند الوصول اتضح بوجود إصابة تم التعامل معها إسعافياً ونقلها لمستشفى المخواه وحالة وفاة بالموقع.

كما أوضح الزهراني عن وقع حادث تصادم في تمام الساعة 17:41 مساء اليوم ووجود حادث انقلاب وبالموقع وعدد من الإصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات وتم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات تم التعامل معها إسعافياً وجميع الإصابات نقلت لمستشفى الملك فهد.

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وأضاف الزهراني أن هذه الاستعدادات تأتي بمتابعة من نائب مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عبدالله البكيري، برفع جاهزية (14) مركزاً إسعافياً بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن الشؤون الإسعافي والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله، وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار؛ للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية عند مباشرتها الحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها؛ متمنين للجميع دوام السلامة.