الان تتابع سفير قيرغستان في الرياض: إيران حاولت عبر ما يسمى ملحقياتها الثقافية نشر التشيع في بلادنا لكن تم إغلاقها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قتل السفير عبداللطيف جمعة سفير قيرغستان في الرياض، إن إيران حاولت عبر ما يسمى ملحقياتها الثقافية نشر التشيع في قيرغستان ولكن تم إغلاقه.
وكشف السفير، في لقاء على قناة سعودي 24 أن 88% من الشعب القيرغيسي مُسلم سني يتبع المذهب الحنفي، ورفض محاولات عناصر طهران بنشر التشيع في البلاد.
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