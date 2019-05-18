طريقة التسجيل على موقع جدارة 1440 للتوظيف الإداري

أعلنت وزارة الخدمة المدنية منذ أسبوع عن وظائف إدارية عبر موقع بوابة جدارة للتوظيف، والتي جاء ضمن شروط استمرار التسجيل بها أن عملية التسجيل ستكون مستمرة حتي اليوم السبت الموافق 13 من رمضان، 18 من شهر مايو 2019، وكشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن تواجد الكثير من الوظائف الشاغرة الخاصة بالمواطنين السعودين، متيحين التقديم عبر رابط جدراة الموقع الرسمي للتوظيف الاداري 1440، وبعد أن أقبل عدد كبير من السعودين خلال الأسبوع المقبل، نصل اليوم إلي أخر أيام تسجيل جدارة، والذي يستمر حتي الساعة الثانية عشرة منتصف الليل مساء اليوم، ومن خلال موقع نجوم مصرية نرفق إليكم خطوات التسجيل، وشروط القبول من خلال الموقع الإلكتروني.

طريقة التقديم فى موقع جداره

أولا قم بالدخول إلى رابط التقديم على الوظائف الجديدة جداره من هنا.

يجب علي الراغبين في التقديم إرفاق كافة البيانات المطلوبة للوظيفة، والاهتمام بتلك الخطوة جيداً حيث أنه لن يتم الالتفات للطلبات الغير مطابقة للشروط المطروحة.

قم بالضغط علي التقديم علي الإعلانات الوظيفية.

يجب علي المتقدم اختيار الرغبة للدخول للإعلان.

يجب علي المتقدم في النهاية أن يقوم بالضغط علي الوظيفة التي يريدها من الوظائف المتاحة، وبعد ذلك يحفظ الطلب.

شروط التسجيل في موقع جدارة

يجب على المتقدم إجتياز جميع الامتحانات كفايات المعلمين بقسمي العام والتخصص.

على المتقدم اإمتلاك شهادة جامعية او بكالوريوس من كليه معتمدة.

على المتقدم اإمتلاك قرار معادلة من ومن وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمتقدمين من خارج السعودية.

على المتقدم التناسب الدرجات العلمية والتخصصية مع المواد التعليمية المعلن عنها.

يجب على المتقدم أن لا يكون لديه اي وظيفة رسمية مساويه لدرجة تعليمية الحاصل عليها.

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