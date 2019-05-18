شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: ترحيل وافد مس كرامة موظفات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أوضحت وزارة العمل أنه إشارة إلى المقطع المتداول بشأن قيام وافد في إحدى شركات التجزئة بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات وتوجيههن بنظافة موقع العمل فقد قامت الوزارة برصد الحالة وأخذ أقوال الموظفات، والتحقيق مع مسؤولي المنشأة، وقد اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملين لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم، وسوف توقع الوزارة العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.
وأهابت الوزارة عبر حسابها في تويتر اليوم (السبت) بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر «العمل»: ترحيل وافد مس كرامة موظفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.