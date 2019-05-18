شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: ترحيل وافد مس كرامة موظفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أوضحت وزارة العمل أنه إشارة إلى المقطع المتداول بشأن قيام وافد في إحدى شركات التجزئة بتوزيع مبالغ نقدية على الموظفات وتوجيههن بنظافة موقع العمل فقد قامت الوزارة برصد الحالة وأخذ أقوال الموظفات، والتحقيق مع مسؤولي المنشأة، وقد اتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملين لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم، وسوف توقع الوزارة العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.

وأهابت الوزارة عبر حسابها في تويتر اليوم (السبت) بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد أو الهاتف المجاني 19911 أو فروع الوزارة.