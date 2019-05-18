شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نقف مع السعودية في التصدي لمحاولات النيل من أمنها واستقرارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد محمد سيد (جدة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تضامن بلاده مع السعودية حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام، مشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

ونقل السيسي خلال استقباله اليوم (السبت) سفير المملكة بالقاهرة أسامة نقلي، تحياته إلى شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد. فيما نقل السفير السعودي إلى الرئيس المصري تحيات خادم الحرمين وولي العهد، كما سلمه الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر إقامتها نهاية شهر مايو الجاري في مكة المكرمة.