9 فائزين بجوائز «مسك القيم» لتطوير المحتوى العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية في منطقة جدة التاريخية أمس الأول، عن الفائزين بمسابقة «مسك القيم» بمجموع جوائز بلغ 720 ألف ريال، بحضور المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات بالمؤسسة بدر العساكر، والدكتور هشام الفالح.

وجرت مراسم إعلان الفائزين خلال فعاليات مبادرة مسك جدة التاريخية، حيث حصل على المركز الأول هاني الشتاوي، والثاني بدور الفصام في مسار الثقة، فيما فاز أولا أفنان علي، وثانيا همام وائل في مسار الاحترام، أما مسار المسؤولية فحاز المركز الأول مصعب عبدالوهاب، والأول مكرر محمد العبيد، وحازت بشرى القنيطير على المركز الثاني، بينما فاز أولا في مسار الأمانة علي البياهي، والمركز الثاني أتى من نصيب مهدي عقيلي.

وخلال مراحل المسابقة الماضية منذ إطلاقها في فبراير الماضي، تنافس نحو 2000 متسابق، قدموا أعمالا تمثلت في قصص وألعاب الكترونية وأفلام ورسومات لإثراء المحتوى القيمي في أربعة مجالات، هي الثقة والاحترام والمسؤولية والأمانة، في خطوة يسعى من خلالها المركز إلى تقوية المشهد الإعلامي والترفيهي والتربوي بالمواد المعززة والداعمة للقيم.

وتستند المسابقة على تعزيز دور الإعلام والترفيه والتربية للوصول إلى دعم القيم الهادفة، عبر تحفيز ما يمكن إنتاجه من مواد إعلامية، من أجل الوصول إلى التأثير النوعي في المواد والمشاركات، وزيادة تفعيل أدوار الأفراد ومؤسسات المجتمع بما يخدم أهدافها وتبويب المحتوى العربي بالقيم، وتصنيفه ضمن منصة القيم.

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وترمي المسابقة من خلال هذه المحاور إلى تعزيز تلك المبادئ التي يحث عليها دين الإسلام الحنيف، فيما من شأنه أن يسهم في نقل الفرد والمجتمع إلى أن يصبح عاملا منتجا وإيجابيا في مجتمعه ومحيطه الخاص.

الفائزون بالمراكز الأولى للجائزة:

مسار الثقة

الأول هاني الشتاوي

الثاني بدور الفصام

مسار الاحترام

الأول أفنان علي

الثاني همام وائل

120 ألف ريال لكل

مسار المسؤولية

الأول مصعب عبدالوهاب

الأول مكرر محمد العبيد

الثاني بشرى القنيطير

60 ألف ريال لكل

مسار الأمانة

الأول علي البياهي

الثاني مهدي عقيلي

120 ألف ريال لكل