إغلاق 18 منشأة غذائية وصحية مخالفة في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت جولات رقابية نفذتها وكالة شؤون البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية منذ بداية رمضان عن إغلاق 18 منشأة مخالفة.

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وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل أن حملة الرقابة البلدية في أسبوعها الأول أسفر عنها تنفيذ 899 جولة وزيارة ميدانية رقابية في البلديات المرتبطة بالأمانة، التي قامت بها إدارة صحة البيئة في وكالة شؤون البلديات، شملت 682 منشأة غذائية وصحية، ومسالخ، جرى خلالها مصادرة 1053 كجم من المواد الغذائية والبضائع، وإغلاق 18 منشأة، فيما بلغ عدد المخالفات والإنذارات 434 مخالفة، وتسجيل الغرامات المترتبة على تلك المخالفات.

وتهدف الزيارات إلى تكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات الرمضانية، ومحلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الأطعمة وحرص العاملين على متابعتها بشكل سليم.

من المخالفات المرصودة: