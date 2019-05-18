مصادرة 3 أطنان خضار وفواكه شرق الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

صادرت إدارة الأسواق ببلدية شرق الدمام 3 أطنان من الخضار والفواكه المتنوعة، يقوم على بيعها وتداولها عمالة مخالفة لنظام العمل في أحد الأحياء، وسط بيئة غير صحية، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حاتم الغامدي أن المواقع المحتمل تواجد المخالفين فيها تحت المتابعة المستمرة، وسيجري تطبيق النظام على جميع المخالفين وفق لائحة الغرامات البلدية، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في نطاق إشرافها للحد من المخالفات البلدية، والحفاظ على الصحة العامة للمستفيدين.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الانتباه لما يقدم لهم من مواد غذائية وعدم شرائها من الأماكن غير المعروفة تفاديا لوقوع أي ضرر، والتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى عبر مركز 940 الذكي.