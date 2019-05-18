السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف قبضت شرطة مكة المكرمة على مواطن ثلاثيني أطلق النار على جهاز للرصد الآلي بطريق الطائف - الباحة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي أنه إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 12/ 9/ 1440 عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق الطائف - الباحة لإطلاق نار، فإن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على ثلاثيني أطلق النار على ساهر بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.