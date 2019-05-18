مولودة جدة المختطفة تعود لحضن أمها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

في تطورات جديدة لحادثة اختطاف مولودة على يد امرأة تدعي أنها ممرضة، في مستشفى خاص بجدة، عادت المولودة لحضن والدتها، بعد 6 ساعات من التفاعل المجتمعي الكبير مع الحادثة، وإنشاء هاشتاق ونشر صور الطفلة.

Advertisements

وأكد عم المولودة المخطوفة عبدالرحمن أحمد لـ «مكة» أن ابنة أخيه «نور» أعادتها خاطفتها بعد ساعات من إنشاء الهاشتاق ونشر صورها، ووضعتها أمام مستوصف خاص شمال جدة مرفقة معها ورقة كتبت عليها الرقم المنتشر بالهاشتاق، لافتا إلى أن نور بعد عودتها كانت بصحة جيدة وخاطفتها انتزعت من رجلها الأسورة التي تحمل بيانات واسم والدتها.

وأشار إلى أنها خطفت بعد 48 ساعة من ولادتها، مضيفا «لا أتوقع أن الخاطفة استقصدتنا ولا ندري إن كانت ممرضة أو أن بينها وبين المستشفى سوء تفاهم».

من جانبها ذكرت شرطة محافظة جدة في بيانها أمس أنه عثر على المولودة المختطفة من إحدى المستشفيات غرب المحافظة بعدما تركتها الخاطفة في أحد المستوصفات الخاصة، مشيرة إلى أنه جرى تسليمها لذويها من قبل الجهات المختصة.