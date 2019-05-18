إطفاء التلفاز وتناول الإفطار يقللان الإصابة بأمراض القلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أظهرت دراسة للكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين يقضون وقتا أقل في مشاهدة التلفاز وكذلك الذين يتناولون وجبة إفطار غنية بالطاقة أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسكتة الدماغية، بحسب موقع News Medical. ووجد الباحثون أن من يقضون وقتا طويلا في مشاهدة التلفاز أكثر عرضة لانسداد الشرايين مقارنة بمن يشاهدونه لساعات أقل، كما وجدوا أن الذين تناولوا وجبة إفطار عالية الطاقة تمتعوا بشرايين أكثر صحة من الذين تناولوا وجبة تفتقر للطاقة ومن الذين تخطوا الإفطار كليا.



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