مواقع لمجزرة تاريخية بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفادت القوات الألمانية بعثورها على 208 جثث لعمال بولنديين وروس مهجرين في ثلاثة مواقع ريفية، كانوا قتلوا على أيدي القوات النازية عام 1945 وفقا لموقع Archaeology.

كما عثر على أحذية وأزرار ملونة ولؤلؤ وكتب دينية باللغة البولندية وقاموس معجم وأدوات مائدة وبقايا من الشظايا في الأنسجة و400 قطعة أثرية.

ويشير وضع القطع الأثرية في هذا الموقع إلى أن الضحايا أبلغوا بترك ممتلكاتهم على حافة الطريق، إذ عثر كاشفو المعادن على الرصاص في جميع أنحاء الغابة، مما يشير إلى أن الضحايا حاولوا الهرب قبل إطلاق النار عليهم. وذكر المؤرخ ماركس فايدنير أن عددا من الأشياء أتت من موقع غابات وادي لانجينباك، حيث عثر على رفات 60 امرأة و10 رجال وطفل.