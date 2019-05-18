حمام أثري في معرض لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيعرض «حمام» أثري ينتمي للقرن الثاني عشر في معرض فني يقام في لندن من مايو إلى أكتوبر، وذلك وفقا لموقع Live Science.

علماء آثار وجدوا هذا الحمام على ضفاف نهر يقع في لندن، وهو يحتوي على ثلاثة مقاعد متجاورة، بعد سلسلة من البحث المضني ابتدأ أواخر عام 1980 وحتى مطلع عام 1990.

وسيمنح الزوار الفرصة في التقاط الصور التذكارية بجوار الحمام سالف الذكر والذي يدعى «هيلي»، إذ اكتشف الباحثون أسماء من استخدموا الحمام المنقوشة بأقلام «طباشير» على الحمام المصنوع من الخشب. وسيعرض المعرض عددا من الأثريات، كالسيوف، والرماح، والفؤوس وبعض جماجم الحيوانات المنقرضة التي اكتشفت في المكان نفسه، فيما سيعرض عدد من الصور التاريخية واللوحات الفنية التي أنتجت في ذلك الزمان.