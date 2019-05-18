أخضر الناشئين للسلة يدشن استعداداته للعربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين _ جدة

انخرط المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة تحت 16عاما، في معسكر إعدادي بمدينة جدة، استعدادا للبطولة العربية التي ستقام في القاهرة منتصف يونيو المقبل، وكذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية.

وينتظر أن يغادر المنتخب في 30 مايو إلى القاهرة.

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وبدأ مدرب منتخب التركي تانير، ومدرب الإعداد البدني الصربي فيليب ريلاك الحصة التدريبية الأولى بإجراء اختبارات بدنية لمدة 10 دقائق للاعبين لمعرفة قوة وضعف العضلات والسرعة والارتداد، ومن ثم وضع برنامج مخصص لكل لاعب.

ويشرف على المنتخب عضو مجلس الإدارة حمود المالكي، والإداري محمد الغامدي، والمدرب تانير، ومدرب الإعدادي اللياقي فيليب ريلارك، ومساعداه سلمان الثواب ومهند شعبين، وطبيب المنتخب محمد العباسي.

يذكر أن المعسكر يضم 15 لاعبا.