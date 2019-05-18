تنفيذ 66 مشروع مياه وإبرام 67 عقدا بـ4.2 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ 66 مشروعا في مناطق المملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (2019) بتكلفة أكثر من 2.45 مليار ريال، وخدمة نحو 709 آلاف مستفيد جديد من خدمات المياه والصرف الصحي.
كما أبرمت الشركة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أبريل الماضي 67 عقدا لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة مالية تجاوزت 1.8 مليار ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي أن الشركة تعمل وفق استراتيجية وبرامج تدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال مؤشرات أداء يتم قياسها بشكل شهري لتجاوز التحديات وتحقيق مستهدفات الشركة للعام الحالي.
وأشار إلى زيادة في أعداد محطات المعالجة وتعزيز مصادر المياه وأطوال شبكات المياه وخطوط النقل بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ويدعم التنمية المستدامة لمنظومة العمل المائية والبيئية.
مشاريع مياه (يناير ـ أبريل) 2019
- تنفيذ 66 مشروعا بتكلفة 2.45 مليار
- إبرام 67 عقد مشروع بقيمة 1.8 مليار
- تركيب 1,440 مليون عداد ذكي
- إصدار 7.16 ملايين فاتورة
- تنفيذ 28,358 ألف توصيلة مياه
- تنفيذ 26,254 ألف توصيلة صرف صحي
- تنفيذ ومد 1040 كلم من خطوط المياه
- تنفيذ ومد 523 كلم من خطوط الصرف الصحي
- توزيع 9,48 ملايين متر مكعب مياه يوميا
- معدل ضخ المياه 18 ساعة يوميا
- الخزن الاستراتيجي 17,5 مليون متر مكعب
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