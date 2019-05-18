تنفيذ 66 مشروع مياه وإبرام 67 عقدا بـ4.2 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ 66 مشروعا في مناطق المملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (2019) بتكلفة أكثر من 2.45 مليار ريال، وخدمة نحو 709 آلاف مستفيد جديد من خدمات المياه والصرف الصحي.

كما أبرمت الشركة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أبريل الماضي 67 عقدا لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة مالية تجاوزت 1.8 مليار ريال.

Advertisements

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي أن الشركة تعمل وفق استراتيجية وبرامج تدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال مؤشرات أداء يتم قياسها بشكل شهري لتجاوز التحديات وتحقيق مستهدفات الشركة للعام الحالي.

وأشار إلى زيادة في أعداد محطات المعالجة وتعزيز مصادر المياه وأطوال شبكات المياه وخطوط النقل بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ويدعم التنمية المستدامة لمنظومة العمل المائية والبيئية.

مشاريع مياه (يناير ـ أبريل) 2019