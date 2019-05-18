إطلاق 18 مخططا جديدا للأراضي السكنية المجانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضاف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 18 مخططا سكنيا جديدا عبر بوابته الالكترونية ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهريا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعيا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الالكتروني للموقع.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أنه تم تفعيل الاختيار الالكتروني للمخططات الجديدة ويجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة 6 مخططات بمنطقة الرياض توفر أكثر من 550 قطعة أرض، و4 مخططات جديدة في منطقة مكة المكرمة توفر 970 قطعة أرض، و3 مخططات لأراض سكنية في منطقة القصيم توفر نحو 400 قطعة أرض، إضافة إلى خمسة مخططات أخرى جديدة توفير نحو2400 قطعة أرض موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخططين في منطقة حائل، هما مشروع «إسكان حائل» بواقع 720 قطعة أرض، ومشروع «إسكان شنان» بـ 258 أرضا، بالإضافة إلى مشروع «إسكان بدر» في منطقة المدنية المنورة والذي يوفر 940 أرضا، ومشروع «إسكان تيماء» في منطقة تبوك بـ 376 قطعة أرض، ومشروع «إسكان أبوعريش» في منطقة جازان 29 قطعة أرض.

وبين «سكني» أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الالكترونية لموقع «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقا لزيارة الفرع لإنهاء إجراءات توقيع العقد والحصول على الأرض، مشيرا إلى أنه سيواصل تقديم كافة التسهيلات للمستفيدين من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

18 مخططا جديدا

منطقة الرياض

• مشروع «إسكان شقراء» 185 أرضا

• مشروع «إسكان الأفلاج» 115 أرضا

• مشروع «إسكان الدوادمي» 93 أرضا

• مشروع «إسكان الزلفي» 77 قطعة أرض

• مشروع «إسكان ثادق» 49 أرضا

• مشروع «إسكان رماح» 38 أرضا

منطقة مكة المكرمة

• مشروع «إسكان تربه» 404 أراض

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• مشروع «إسكان الكامل» 303 أراض

• مشروع «إسكان رابغ» 245 أرضا

• مشروع «إسكان رنية» 23 أرضا

منطقة القصيم

• مشروع «إسكان عنيزة» 312 أرضا

• مشروع «عين الجواء» 24 أرضا

• مشروع «إسكان الشماسية» 22 أرضا

منطقة حائل

• مشروع «إسكان حائل» 720 أرضا

• مشروع «إسكان شنان» 258 أرضا

منطقة المدينة المنورة

• مشروع «إسكان بدر» 940 أرضا

منطقة تبوك

• مشروع «إسكان تيماء» 376 أرضا

منطقة جازان

• مشروع «إسكان أبو عريش» 29 أرضا