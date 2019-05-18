استرداد 100 ألف م2 معتدى عليها بالدقم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أملج
استعادت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج أمس نحو 100 ألف م2 من الأراضي المعتدى عليها بمتنزه الدقم شمال المحافظة، وسلمت المواقع للبلدية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أمس أنها تطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي، في حين أن المخالف المبادر بإزالة التعدي يطبق بحقه الحد الأدنى من الغرامة.
وتهيب اللجنة بالمواطنين للتعاون، للوقوف ضد هذه التعديات والإبلاغ عنها، لما تسبب من الفوضى وإعاقة التخطيط العمراني الحديث.
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