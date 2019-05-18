السعودية | النيابة العامة السعودية تستدعي ممثلا أساء للحد الجنوبي

شكرا لقرائتكم النيابة العامة السعودية تستدعي ممثلا أساء للحد الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت النيابة العامة السعودية قرارا باستدعاء أحد الممثلين والتحقق معه حول صحة مقطع وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي تحتوي إساءة لرجال الحد الجنوبي. وجاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مسيء لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات فيها تجاوزات تستحق العقوبة، نقلا عن صحيفة "الرياض". وتقوم النيابة العامة برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

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