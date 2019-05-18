طريقة تبريد و تغذية الحرم المكي على مدار اليوم

قامت قناة العربية الفضائية بعرض تقرير مصور يبرز فيه قوة التبريد والكهرباء التي الحرم المكي على مدار اليوم الكامل، وأن تلك القوة تعتبر من أكثر الأدوات الأحدث استخدام في تبريد الحرم المكي خاصة في فصل الصيف عندما تزداد الرطوبة.

فقد أوضح التقرير بأن عروق مبنى الحرم المكي مكونة من 8 طوابق ومشيدة على مساحة 15 ألف متر نربع، كما أن عملية تبريد المسجد الحرام تدور عم طريق بطاقة تصل إلى 160 ألف طن للتبريد، وتقوم بتغذية 32 مبرد بقوة 5000 طن تبريد تستهلك للمبرد الواحد.

كما أن بطاقة استيعاب المبرد تقدر بنحو 16 مولد،وقدرته 88 ميجا فولت أمبير، ويزود مبنى المولدات الحرم المكي حتى يتمكن من إمداد المكان بالكامل بالطاقة الكهربائية، وأما في حالة انقطاع الكهرباء، سوف تدار العملية بنجاح لنقل التيار من المحطة إلى الحرم المكي مباشرة من خلال أنفاق تحت الأرض.