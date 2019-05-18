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محمد بن مسعود - الدمام - خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من نظيره البرتغالي 1-3 اليوم، على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة، في مباراته الودية الأخيرة من برنامجه الإعدادي لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019.
يُذكر أن المنتخب السعودي سيفتتح مشاركته في مونديال الشباب يوم 25 مايو الجاري بمواجهة فرنسا ثم يلتقي مالي يوم 28 تليها يوم 13 مواجهة منتخب بنما في ختام مباريات المجموعة الخامسة.
الاخضر الشاب يخسر آخر ودياته قبل المونديالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-18
خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من نظيره البرتغالي 1-3 اليوم، على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة، في مباراته الودية الأخيرة من برنامجه الإعدادي لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019.
يُذكر أن المنتخب السعودي سيفتتح مشاركته في مونديال الشباب يوم 25 مايو الجاري بمواجهة فرنسا ثم يلتقي مالي يوم 28 تليها يوم 13 مواجهة منتخب بنما في ختام مباريات المجموعة الخامسة.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
11:52 PM
خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من نظيره البرتغالي 1-3 اليوم، على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة، في مباراته الودية الأخيرة من برنامجه الإعدادي لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019.
يُذكر أن المنتخب السعودي سيفتتح مشاركته في مونديال الشباب يوم 25 مايو الجاري بمواجهة فرنسا ثم يلتقي مالي يوم 28 تليها يوم 13 مواجهة منتخب بنما في ختام مباريات المجموعة الخامسة.
، الاخضر الشاب يخسر آخر ودياته قبل المونديال ،
المصدر : الخليج 365
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