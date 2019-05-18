، الباحة.. حالة وفاة و6 إصابات في عدد من الحوادث المروية ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرتها فِرق الهلال.. والمصابون نُقلوا إلى مستشفى الملك فهد

باشرت فِرق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور عددًا من الحوادث المروية مساء اليوم، نتج منها حالة وفاة وست إصابات في عدد من المواقع.

وفي التفاصيل التي أوردها عماد بن منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة الـ12:32 ظُهر اليوم عن حادث تصادم في جرب - طريق الجعبة؛ وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولها اتضح وجود إصابتين، إصابة خطيرة، تم التعامل معها، وبعد ذلك تم نقلها، والإصابة الأخرى نُقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني لمستشفى العقيق.

وأردف: وقع حادث تصادم آخر عند الساعة الـ17:31 مساء اليوم في المخواة بعد الخوانق باتجاه نمرة؛ وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند الوصول اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلها لمستشفى المخواة، إضافة لحالة وفاة بالموقع.

كما أوضح "الزهراني" وقوع حادث تصادم في تمام الساعة الـ17:41 مساء اليوم، ووجود حادث انقلاب بأحد المواقع، وعدد من الإصابات، حسب البلاغ الوارد للعمليات. وبناء عليه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات، تم التعامل معها إسعافيًّا، وجميع الإصابات نُقلت لمستشفى الملك فهد.

وفي الختام أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافي (997)، أو عن طريق تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ لا قدر الله.

وأضاف "الزهراني" بأن هذه الاستعدادات تأتي بمتابعة من عبدالله البكيري، نائب المدير العام لفرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، لرفع جاهزية (14) مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة. لافتًا إلى أن الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أُهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمحتاجين لها، وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد "الزهراني" جميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار؛ وذلك للحفاظ على سلامتهم. كذلك عدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرق الإسعافية عند مباشرتها الحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه للمحتاجين لها.. متمنين للجميع دوام السلامة.