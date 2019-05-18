، شاهد.. إفطار جماعي لـ250 أسرة برماوية بمكة ،

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شارك أكثر من 500 فرد من الشباب وكبار السن والأطفال في حي الكعكية الجنوبية بمكة المكرمة، اليوم السبت في برنامج الإفطار الجماعي لسكان الحي من الجالية البرماوية، بلغ عددها 250 أسرة.
وحضر الإفطار قرابة 700 شخص من الجالية البرماوية، حيث امتدت سفرة الإفطار إلى نحو 95 مترًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة لجنة الشباب التابعة لمجلس حي الكعكية الجنوبية.
وقال السكان إن الهدف من فكرة المائدة تمثلت في إحضار كل شخص طعامًا من منزله، ليشارك به في البرنامج، ويكون هذا الطعام مُتاحًا للفقراء والميسورين في مائدة واحدة.
وأشاروا إلى أن الإفطار الجماعي يعد من العادات الاجتماعية الموجودة عند الشعب الروهنجي في رمضان؛ إِذ يحرص الناس على مشاركة الإفطار مع الجيران، وأهل المسجد في الحي، لافتين إلى أنها تزيد من تكافل المجتمع وتماسكه وكرمه، فضلاً عن تقوية لأواصر الأخوة والتواصل والتكافل.
شاهد.. إفطار جماعي لـ250 أسرة برماوية بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-18
شارك أكثر من 500 فرد من الشباب وكبار السن والأطفال في حي الكعكية الجنوبية بمكة المكرمة، اليوم السبت في برنامج الإفطار الجماعي لسكان الحي من الجالية البرماوية، بلغ عددها 250 أسرة.
وحضر الإفطار قرابة 700 شخص من الجالية البرماوية، حيث امتدت سفرة الإفطار إلى نحو 95 مترًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة لجنة الشباب التابعة لمجلس حي الكعكية الجنوبية.
وقال السكان إن الهدف من فكرة المائدة تمثلت في إحضار كل شخص طعامًا من منزله، ليشارك به في البرنامج، ويكون هذا الطعام مُتاحًا للفقراء والميسورين في مائدة واحدة.
وأشاروا إلى أن الإفطار الجماعي يعد من العادات الاجتماعية الموجودة عند الشعب الروهنجي في رمضان؛ إِذ يحرص الناس على مشاركة الإفطار مع الجيران، وأهل المسجد في الحي، لافتين إلى أنها تزيد من تكافل المجتمع وتماسكه وكرمه، فضلاً عن تقوية لأواصر الأخوة والتواصل والتكافل.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
11:50 PM
امتدت سفرة الإفطار إلى نحو 95 مترًا
شارك أكثر من 500 فرد من الشباب وكبار السن والأطفال في حي الكعكية الجنوبية بمكة المكرمة، اليوم السبت في برنامج الإفطار الجماعي لسكان الحي من الجالية البرماوية، بلغ عددها 250 أسرة.
وحضر الإفطار قرابة 700 شخص من الجالية البرماوية، حيث امتدت سفرة الإفطار إلى نحو 95 مترًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة لجنة الشباب التابعة لمجلس حي الكعكية الجنوبية.
وقال السكان إن الهدف من فكرة المائدة تمثلت في إحضار كل شخص طعامًا من منزله، ليشارك به في البرنامج، ويكون هذا الطعام مُتاحًا للفقراء والميسورين في مائدة واحدة.
وأشاروا إلى أن الإفطار الجماعي يعد من العادات الاجتماعية الموجودة عند الشعب الروهنجي في رمضان؛ إِذ يحرص الناس على مشاركة الإفطار مع الجيران، وأهل المسجد في الحي، لافتين إلى أنها تزيد من تكافل المجتمع وتماسكه وكرمه، فضلاً عن تقوية لأواصر الأخوة والتواصل والتكافل.
، شاهد.. إفطار جماعي لـ250 أسرة برماوية بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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