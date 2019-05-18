، "حرس حدود تبوك" ينقذ 4 أطفال جرفهم الموج في محافظة حقل ،

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تمكَّنت الدوريات البحرية وفِرق البحث والإنقاذ بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بحقل من إنقاذ أربعة أطفال؛ جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم مع ذويهم على الشاطئ في محافظة حقل.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري/ فهد بن صالح العنزي، أن غرفة القيادة والسيطرة بحقل تلقت اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) من مواطن، يطلب المساعدة لإنقاذ أطفاله، وعددهم أربعة؛ جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم على الشاطئ بمحافظة حقل.
وأضاف: على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية وفِرق البحث والإنقاذ إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأطفال الأربعة وهم في عرض البحر، وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة - ولله الحمد-.
ودعا "العنزي" المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة، كما حث أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم، وعدم الغفلة عنهم، وعدم التردد في طلب المساعدة بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ٩٩٤.
بدر الجبل تبوك
ذياب الشمري الرياض
"حرس حدود تبوك" ينقذ 4 أطفال جرفهم الموج في محافظة حقلبدر الجبل ذياب الشمري الخليج 365 2019-05-18
تمكَّنت الدوريات البحرية وفِرق البحث والإنقاذ بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بحقل من إنقاذ أربعة أطفال؛ جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم مع ذويهم على الشاطئ في محافظة حقل.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري/ فهد بن صالح العنزي، أن غرفة القيادة والسيطرة بحقل تلقت اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) من مواطن، يطلب المساعدة لإنقاذ أطفاله، وعددهم أربعة؛ جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم على الشاطئ بمحافظة حقل.
وأضاف: على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية وفِرق البحث والإنقاذ إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأطفال الأربعة وهم في عرض البحر، وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة - ولله الحمد-.
ودعا "العنزي" المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة، كما حث أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم، وعدم الغفلة عنهم، وعدم التردد في طلب المساعدة بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ٩٩٤.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
11:45 PM
أثناء وجودهم على الشاطئ.. و"العنزي" يحذِّر المواطنين والمقيمين
تمكَّنت الدوريات البحرية وفِرق البحث والإنقاذ بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بحقل من إنقاذ أربعة أطفال؛ جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم مع ذويهم على الشاطئ في محافظة حقل.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري/ فهد بن صالح العنزي، أن غرفة القيادة والسيطرة بحقل تلقت اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) من مواطن، يطلب المساعدة لإنقاذ أطفاله، وعددهم أربعة؛ جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم على الشاطئ بمحافظة حقل.
وأضاف: على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية وفِرق البحث والإنقاذ إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأطفال الأربعة وهم في عرض البحر، وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة - ولله الحمد-.
ودعا "العنزي" المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة، كما حث أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم، وعدم الغفلة عنهم، وعدم التردد في طلب المساعدة بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ٩٩٤.
، "حرس حدود تبوك" ينقذ 4 أطفال جرفهم الموج في محافظة حقل ،
المصدر : الخليج 365
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