، أمطار الباحة ترفع مستوى السدود .. و25 حادثًا من دون إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسالت الأودية وأدت إلى انقطاع الكهرباء واحتجاز مركبات

رفعت أمطار الباحة مستوى السدود فيما وقع 25 حادثًا من دون إصابات، فيما تسببت في انقطاعات في الكهرباء واحتجاز داخل مركبة وسيول.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، مشيرًا إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة قطاع السراة لهذا اليوم السبت، وشملت السويسيه معشوقة رغدان بني ضبيان الباحة جرب بلجرشي بالشهم قرن ظبي بيدة القرى بني سار بني حسن نخال المخواة شطيبة المندق دوس برحرح بني فروة.

وأضاف "دايس": كما وجّه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري، بتسيير عددٍ من فرق التدخل السريع المجهزة للإنقاذ لمتابعة الحالة المطرية في جميع أنحاء المنطقة ومحافظاتها المشمولة بالتنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع التشديد على ضباط السلامة بمتابعة التمديدات الكهربائية داخل المنتزهات والغابات، ورفع تقرير يومي وبصفة عاجلة بما يتم ملاحظته وتمرير أي خطورة حالة للجهات ذات العلاقة، والعمل على معالجتها.

وأردف: وقد ثمَّن اللواء المنتشري لجميع الجهات تعاونها وتجاوبها في مباشرة أضرار الحالة المطرية بالمنطقة، وقد سالت أودية القاع - ليف الجرمل- ماطر- بيدة- قوب -هوران- مشنية الحبارى- رسبا -ضرك- تربة.

وتمت مباشرة 25 حادثًا دون حدوث أي خسائر في الأرواح ولله الحمد في كل من محافظة بلجرشي محافظة العقيق محافظة القرى محافظة المندق ومدينة الباحة (احتجاز أشخاص داخل سيل - احتجاز مركبات - مداهمة سيول لمنازل- انقطاع وتساقط صخور في الطرق - انقطاع في التيار الكهربائي).

وحول منسوب الأمطار في السدود قال إن منسوب المياه ارتفع وتعدى المفيض في كلٍ من سد الملد وسد وادي جرب وتم التنسيق مع الزراعة حيال فتح 3 بوابات لسد وادي الملد لتخفيف المياه ولمدة ثلاثة أيام، متابعة سد مدهاس حيث بقي على المفيض متر واحد فقط سد الجنابين مترين ونصف فقط سد وادي الصدر 4 أمتار تقريبًا، ولا تزال جميع فرق الإشراف الوقائي والفرق الاستباقية في مهامها حيال مسح المنطقة والمحافظات ومتابعة الحالة المطرية ومباشرة ما يقع من حوادث بأسرع وقت ممكن.

وتابع: والدفاع المدني بمنطقة الباحة يدعو جميع الإخوة المواطنين والمقيمين إلى الاستماع إلى التنبيهات والتحذيرات الصادرة منهم وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها وكذلك عدم الاقتراب من الأودية، والتجمهر أثناء جريانها حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.