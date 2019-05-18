، "مدني جازان" يكشف على 2957 منشأة خلال النصف الأول من رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الجولات الميدانية للتأكد من ضمان تطبيق وسائل السلامة فيها

بدأت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان مطلع شهر رمضان المبارك تطبيق خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف للعام الحالي، وذلك بتكثيف الجولات الميدانية لمجموعات الإشراف الوقائي في مدينة جازان وجميع محافظات المنطقة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء علي بن محمد وهاس، أن مجموعات الإشراف الوقائي قامت خلال الفترة من 1 ـ 10 رمضان الجاري بالكشف على 2957 منشأة مختلفة النشاط بهدف التأكد من تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات.

وأشار "وهاس" إلى أنه جرى خلال تلك الجولات التفتيشية الوقائية رصد عدد من المواقع التي خالفت أنظمة السلامة ولوائح وتعليمات الدفاع المدني، وكان عددها 98 موقعًا، وجرى إغلاق بعضها، وعددها 24 منشأة؛ لكونها كانت تشكل خطورة؛ وتستوجب الإغلاق لحين إزالة الخطر الذي أدى لهذا الإجراء الاحترازي، إضافة إلى أنه جرى اتخاذ هذا الإجراء للتأكد من ضمان تطبيق تلك المنشآت اشتراطات ومتطلبات السلامة التي تكفل حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد أنه لن يكون هناك أي تساهل في تطبيق الأنظمة والعقوبات على المنشآت المخالفة.. فيما يجري توجيه الإنذارات للمنشآت التي يوجد بها ملاحظات بسيطة، ومتابعة دوريات الإشراف الوقائي عملية تعديل الملاحظات في حينه.

كما بيَّن مدير الإدارة العامة للسلامة، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن أبرز الملاحظات التي تم رصدها على المنشآت المخالفة تنحصر في عدم الاهتمام بالصيانة الدورية لأدوات ومعدات السلامة، وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق، مثل عدم صيانة نظام الإنذار ونظام مكافحة الحريق المتمثل بمضخات الحريق أو صناديق الحريق، أو عطل وعدم صيانة الرش الآلي بالمنشأة، إضافة إلى انتهاء صلاحية عدد من طفايات الحريق، وعدم إجراء الصيانة الدورية لها في عدد من المنشآت المخالفة.

كذلك تم رصد عدم قيام بعض المنشآت باستخراج التراخيص اللازمة، وعدم تجديدها، خاصة تصريح الدفاع المدني، وقيام بعضها بعمل إضافات إنشائية عن طريق مخالفة المساحة الموجودة بالترخيص، كإضافة مستودع إضافي بالمنشأة، يكون علويًّا أو جانبيًّا، دون الرجوع لموافقة الجهات المعنية.

أيضًا من أبرز المخالفات التي رصدتها دوريات الإشراف الوقائي على المنشآت أثناء أعمال التفتيش الوقائي ملاحظة وجود تمديدات كهربائية غير معزولة وعشوائية.

ولوحظ أيضًا وجود عدد كبير من أسطوانات الغاز كانت قريبة جدًّا من مصادر اللهب والاشتعال في المطاعم، وعدد من البسطات الشعبية التي يكثر نشاطها بأسطوانات الغاز مصدرًا أساسيًّا في إعداد الوجبات الخاصة بها في الشهر الفضيل.

وعلاوة على ذلك تم رصد قيام بعض المنشآت بعملية التخزين العشوائي بشكل كبير لبضائعها، خاصة في مواقع بيع الملابس الجاهزة والأحذية والمفروشات ومستودعات المواد الغذائية.. وجميع هذه الملاحظات تعمل جميع دوريات الإشراف الوقائي على مدار الساعة على التعامل معها بكل حزم وفق خطورتها، ومتابعة سرعة تلافيها عن طريق تعديلها وإزالتها حسب درجة الخطورة، بما بضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشار العقيد الغامدي إلى أن الجولات التفتيشية شملت تقديم التدريب للعاملين في المواقع التي شملتها عمليات التفتيش الوقائي على كيفية استخدام طفايات الحريق، وأنظمة الوقاية والإنذار من الحريق، والطرق الصحيحة عند التعامل مع الحوادث، وتوعية العاملين بالأخطار المحيطة بهم، خاصة المخاطر حسب بيئة العمل التي يعملون بها.

كذلك تضمنت الجهود الميدانية تعزيز الجانب التوعوي بعدد من البرامج التوعوية الوقائية، وذلك بإقامة معارض مصغَّرة بالمولات والمراكز التجارية، تستهدف مرتادي هذه المواقع من الأسر والأطفال وغيرهم، وتم فيها التركيز على السلامة المنزلية، والتعريف بالمخاطر، وكيفية التعامل معها بالطرق السليمة، خاصة المخاطر الكهربائية، وأهمية اقتناء كواشف الدخان، وأهميتها في التقليل والحد من أسباب الحرائق، مع العمل على تنوُّع البرامج التوعوية المقدمة حسب العمر والفئات المستهدفة؛ وذلك بهدف تعزير الوعي الوقائي للمجتمع باختلاف شرائحه.

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز وفق خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان الكريم للفترة السابقة قد حققت ما نسبته 98.6 ٪ من عدد المنشآت التي تم زيارتها، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي للفترة المستهدفة نفسها.

واختتم اللواء الوهاس بقوله: إن أعمال التفتيش الوقائي مستمرة في الميدان لتطبيق الخطة، والتأكد من توافُر جميع اشتراطات السلامة بالمواقع المستهدفة بالخطة، والتأكد من تطبيقها أنظمة ولوائح الدفاع المدني لتحقيق الأهداف الموضوعة، ولرفع مستوى الوقاية من الأخطار في جميع المواقع والمنشآت التي تخضع لإشراف الدفاع المدني.. داعيًا جميع المنشآت والعاملين للالتزام بمتطلبات السلامة وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني في مواقعهم؛ وذلك لحماية الأرواح والممتلكات.

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