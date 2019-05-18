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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء أحد الممثلين، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي على إساءة لرجال الحد الجنوبي.
جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيئًا لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات، فيها تجاوزات تستحق العقوبة.
والنيابة العامة تقوم برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع، وسلامة أفراده.مقطع كوميدي سخر من أبطال الحد الجنوبي.. فكانت الردود هكذا
النيابة العامة تصدر أمرا باستدعاء "ممثل" أساء لرجال الحد الجنوبيعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-18
أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء أحد الممثلين، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي على إساءة لرجال الحد الجنوبي.
جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيئًا لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات، فيها تجاوزات تستحق العقوبة.
والنيابة العامة تقوم برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع، وسلامة أفراده.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
10:14 PM
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
10:37 PM
أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء أحد الممثلين، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي على إساءة لرجال الحد الجنوبي.
جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيئًا لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات، فيها تجاوزات تستحق العقوبة.
والنيابة العامة تقوم برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع، وسلامة أفراده.
، النيابة العامة تصدر أمرا باستدعاء "ممثل" أساء لرجال الحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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